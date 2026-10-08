Протестующие студенты перекрыли вход в Парижский католический институт

Во Франции протестующие студенты заблокировали Парижский католический институт. Более 100 человек перекрыли вход в здание, однако, по данным полиции, обстановка остается мирной, столкновений нет.

По всей Франции прекратили работу почти 400 лицеев. Масштабные протесты связаны с системой среднего образования. Школьники и учителя жалуются на большую нагрузку, продолжительный учебный день, нехватку технического оснащения и отсутствие перспектив.

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