Московские врачи спасли ребенка, проглотившего 250 магнитных шариков

Врачи московской Морозовской больницы спасли двухлетнюю девочку, которая проглотила 250 магнитных шариков. Родители привезли ребенка в больницу с сильным кашлем.

Как сообщили в столичном департаменте здравоохранения, действовать нужно было незамедлительно, так как магниты могли повредить стенки кишечника и вызвать тяжелое воспаление брюшной полости. Хирурги провели операцию с помощью специальных эндоскопических инструментов.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо, вскоре ее выпишут домой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

