08 октября, 11:15Общество
Почти 90% школьников в Москве занимаются в кружках и секциях
Почти 90% московских школьников занимаются в городских кружках и секциях. Об этом в День работника дополнительного образования рассказала заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По ее словам, всего в городе для детей открыто более 140 тысяч направлений. Спектр занятий становится все разнообразнее, появляются также новые необычные программы, например, по подводной робототехнике, биологической криминалистике и кухонной биохимии.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.