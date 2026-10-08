Почти 90% школьников в Москве занимаются в кружках и секциях

Почти 90% московских школьников занимаются в городских кружках и секциях. Об этом в День работника дополнительного образования рассказала заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, всего в городе для детей открыто более 140 тысяч направлений. Спектр занятий становится все разнообразнее, появляются также новые необычные программы, например, по подводной робототехнике, биологической криминалистике и кухонной биохимии.

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