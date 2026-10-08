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08 октября, 07:45

Общество

Обновленный "Антиплагиат" сможет отслеживать процесс написания диплома в вузах

Обновленный "Антиплагиат" сможет отслеживать процесс написания диплома в вузах

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Обновленный "Антиплагиат" теперь может отслеживать, как студент пишет дипломную работу. Для этого разработчики создали специальный онлайн-редактор. Преподаватель сможет увидеть, сколько времени студент работал над текстом, сколько было рабочих сессий, что он набирал сам, а что вставлял из других источников.

Новую версию уже тестируют в отдельных вузах. Первый этап прошел в 28 университетах, в нем приняли участие более 2 тысяч студентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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