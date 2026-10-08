Жители высотки на Кудринской площади пожаловались на руферов

Жильцы высотки на Кудринской площади жалуются на руферов, которые забираются на шпиль здания. По словам собственников, экстремалы поднимаются по строительным лесам, а некоторые заглядывают в окна квартир и стучат в них. Как утверждают жильцы, такие случаи происходят уже несколько месяцев.

Собственники обратились в управляющую компанию, однако решить проблему пока не удалось. Ранее, по словам жильцов, руферы спилили замок на двери чердака, чтобы подняться на высоту более 150 метров. Тогда задержали 12 человек, большинство из них получили штрафы.

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