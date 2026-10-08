Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Москва поздравила учителей с профессиональным праздником. В Новопушкинском сквере установили восьмиметровый арт-объект в виде букета. В темное время включается праздничная подсветка. В нескольких школах Москвы учителя прошлись по красным ковровым дорожкам. Кроме того, для педагогов организовали концерты.

"Профориентационные экскурсии на ключевые предприятия столицы – неотъемлемый элемент московского стандарта образования. На встречах с экспертами ребята видят, как устроена профессиональная среда в выбранной отрасли, узнают о самых важных рабочих процессах и получают полезные советы. В этом учебном году в программе примут участие все ученики наших предпрофклассов – почти 56 тысяч человек. К ней присоединилось свыше 400 индустриальных партнеров – это высокотехнологичные производства, финансовые организации, медицинские учреждения, IT- и медиакомпании", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве продолжается вакцинация против гриппа. Доступно 20 мобильных пунктов, 18 из которых работают у метро, МЦК и МЦД, еще два – на Воробьевых горах и в парке "Зарядье". Пункты работают ежедневно без предварительной записи. С собой достаточно иметь паспорт, при наличии – полис ОМС.