Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 18:30

Экономика

Правительство поручило подготовить меры по регулированию цен на топливо в России

Правительство поручило подготовить меры по регулированию цен на топливо в России

Столичные экспортеры выберут зарубежные выставки для участия в следующем году

"Деньги 24": размер обещанных дивидендов российских компаний вырос на 46%

Новак поручил заранее определять объемы импорта топлива

"Деньги 24": дивиденды крупнейших компаний в России составили 500 млрд рублей

Россияне стали тратить больше денег в 2026 году

"Деньги 24": ЦБ спрогнозировал ключевую ставку в 10,5–12,5% в 2027 году

"Деньги 24": Минфин РФ сократил покупки иностранной валюты по бюджетному правилу

"Деньги 24": заседание ЦБ по ключевой ставке пройдет 11 сентября

Собянин: за четыре года проект "Сделано в Москве" объединил тысячи компаний

Правительство поручило подготовить новые меры по регулированию цен на топливо в России. Минэнерго и ФАС должны проработать соглашения с малыми НПЗ и независимыми АЗС. ФАС уже возбудила 51 дело и выдала 81 предупреждение по нарушениям.

Ведомствам поручили заранее оценивать изменения спроса и предложения. При необходимости нужно определять объемы импорта и обеспечивать дополнительные поставки на внутренний рынок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоЕкатерина Фоменко

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика