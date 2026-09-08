Правительство поручило подготовить меры по регулированию цен на топливо в России

Правительство поручило подготовить новые меры по регулированию цен на топливо в России. Минэнерго и ФАС должны проработать соглашения с малыми НПЗ и независимыми АЗС. ФАС уже возбудила 51 дело и выдала 81 предупреждение по нарушениям.

Ведомствам поручили заранее оценивать изменения спроса и предложения. При необходимости нужно определять объемы импорта и обеспечивать дополнительные поставки на внутренний рынок.

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