Температура воздуха достигнет 22 градусов в Москве 9 сентября

В среду, 9 сентября, воздух в Москве прогреется до 22 градусов. При этом в ночь на 9 сентября температура может опуститься до 1 градуса. После кратковременного похолодания в столицу придет теплая погода.

По словам синоптиков, говорить о наступлении осени пока рано. Теплая волна будет непродолжительной, а 11 сентября холодный атмосферный фронт принесет усиление ветра и кратковременные дожди.

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