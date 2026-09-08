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08 сентября, 17:30

Общество

Врач рассказал о новом порядке прохождения медосмотра для сдачи ГТО

Врач рассказал о новом порядке прохождения медосмотра для сдачи ГТО

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В России изменили порядок прохождения медосмотра для сдачи нормативов ГТО. Главное новшество касается людей с первой и второй группами здоровья, рассказал врач спортивной медицины, подиатр, специалист по здоровью стоп и биомеханике движения Алексей Горохов.

Тем, у кого по итогам диспансеризации определена первая или вторая группа здоровья, дополнительное медицинское заключение для сдачи норм ГТО не требуется.

При третьей и четвертой группах здоровья, а также подготовительной или специальной медицинской группе потребуется осмотр врача спортивной медицины. Для детей с инвалидностью специалист определит вид и ступень ГТО с учетом состояния здоровья и программы реабилитации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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