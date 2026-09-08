08 сентября, 17:15Экономика
Столичные экспортеры выберут зарубежные выставки для участия в следующем году
Московские экспортеры выберут международные выставки для участия в следующем году. Голосование проводится на сайте программы Made in Moscow. Об этом рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.
Предприниматели могут выбрать событие из 180 вариантов или внести свое предложение. В список вошли китайская промышленная ярмарка и выставка пищевой промышленности в Объединенных Арабских Эмиратах.
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