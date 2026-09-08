Опрос показал, что 9 из 10 москвичей посещали городские парки за последний год

9 из 10 москвичей за последний год хотя бы раз посещали городские парки, показал опрос. Почти половина респондентов бывает там раз в неделю. Парки привлекают жителей возможностью проводить время в благоустроенных пространствах круглый год.

Например, Царскую набережную после обновления посетили более 8 миллионов раз. Летом там работают прогулочная зона, причал для речных прогулок и спортивный кластер. Зимой на этом месте заливают один из самых протяженных катков Европы.

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