Московские клубы провели первые матчи нового сезона КХЛ

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги начался для московских клубов с нескольких матчей. "Динамо" уступило СКА со счетом 3:5, а "Спартак" обыграл ЦСКА – 3:2.

Регулярный чемпионат КХЛ продлится до мая, после чего команды продолжат борьбу в плей-офф за Кубок Гагарина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.