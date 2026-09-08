08 сентября, 08:00Спорт
Московские клубы провели первые матчи нового сезона КХЛ
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги начался для московских клубов с нескольких матчей. "Динамо" уступило СКА со счетом 3:5, а "Спартак" обыграл ЦСКА – 3:2.
Регулярный чемпионат КХЛ продлится до мая, после чего команды продолжат борьбу в плей-офф за Кубок Гагарина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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