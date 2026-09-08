Новости регионов: в Кабардино-Балкарии ищут пропавших после схода лавины альпинистов

В горах Кабардино-Балкарии продолжают искать 6 альпинистов, пропавших после схода лавины. На ночь спасательную операцию приостанавливали, с рассветом она возобновилась. В районе поисков усилена группировка спасателей, работы осложняют опасный рельеф и лавинная опасность. Трагедия произошла в ущелье Безенги. По последним данным, погибли 11 человек.

В Приморье сел на мель теплоход "Русский Восток". Судно сорвало с якоря и отнесло на отмель. Экипажа и груза на борту не было, поэтому никто не пострадал. Приморская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия. По предварительным данным, владельцы судна нарушили правила безопасной стоянки.

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