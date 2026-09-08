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Новости

08 сентября, 07:30

Происшествия

Новости мира: в турецкой Анталье бушуют лесные пожары

Новости мира: в турецкой Анталье бушуют лесные пожары

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В турецкой Анталье бушуют лесные пожары. Людей срочно эвакуируют из опасных зон. Курорты пока вне опасности, однако из-за сильного ветра пламя быстро распространяется и скоро может добраться до прибрежных территорий. В тушении задействованы более 800 человек. О пострадавших пока не сообщается.

Оформить визу для поездки в Новую Зеландию скоро можно будет только онлайн. С 1 октября бумажные заявления принимать перестанут. Заявления нужно будет подавать через систему "Иммиграция онлайн". Желающие смогут загружать документы в электронном виде и отслеживать статус заявления. В отдельных случаях подача бумажных вариантов останется возможной, но только после предварительного согласования с иммиграционной службой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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