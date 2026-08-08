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Новости

08 августа, 10:00

Общество

Более 1,5 млн москвичей присоединились к волонтерскому движению

Более 1,5 млн москвичей присоединились к волонтерскому движению

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В Москве волонтерское движение объединяет уже более 1,5 миллиона человек. Средний возраст волонтера в столице за последние годы снизился с 29 до 23 лет.

Москвичи регулярно собирают и передают гуманитарную помощь участникам СВО, жителям приграничных и новых регионов, а также животным из приютов. В городе работают 15 штабов проекта "Москва помогает", где добровольцы принимают, сортируют и упаковывают необходимые вещи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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