В России ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива

Правительство ввело полный запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом доложил вице-премьер Александр Новак на совещании с Владимиром Путиным. Ситуация с топливом частично стабилизировалась, но остается непростой.

Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что ключевая транспортная инфраструктура работает штатно, для обеспечения ее топливом делается все возможное. Спрос на топливо в России в июле вырос примерно на треть.

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