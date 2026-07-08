Собянин: 650 тыс зрителей посетили за месяц мероприятия "Театрального бульвара"

В Москве проходит третий сезон фестиваля "Театральный бульвар". За первый месяц лета 360 мероприятий посетили более 650 тысяч зрителей. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

В этом году к классическим драматическим спектаклям добавились опера, балет, концерты, творческие лаборатории и встречи с артистами. Свои постановки привезли более сотни коллективов со всей России.

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