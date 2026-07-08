Новости мира: юг Европы охватили лесные пожары на фоне аномальной жары

На юге Европы тысячи людей вынуждены покидать свои дома из-за масштабных лесных пожаров. Огонь охватил почти 20 тысяч гектаров в Португалии, Испании, Франции и Греции. Из населенных пунктов рядом с французскими Пиренеями эвакуировали более 10 тысяч человек.

В то же время на Китай обрушились проливные дожди. Стихия затронула сразу несколько регионов страны, в том числе Гуанси. Там из-за наводнения оказалась разрушена змеиная ферма. Около тысячи пресмыкающихся оказались на свободе. Искать сбежавших змей на затопленных улицах вышли местные жители.

Тегеран атаковал американские базы в Кувейте и Бахрейне в ответ на удары США по Ирану. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции.

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