В Москве запустили четвертый маршрут речного электротранспорта

В Москве начал работать четвертый маршрут речного электротранспорта "Лужники" – "Киевский". Новый маршрут связал районы Хамовники, Раменки и Дорогомилово и расширил сеть регулярных речных перевозок в столице.

Маршрут стал еще одним направлением городского речного транспорта, который продолжает развиваться. Также в этом году планируется продление маршрута "Новоспасский" – "ЗИЛ".

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