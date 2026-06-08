Женщины в России стали чаще передавать полную опеку над детьми отцам

После развода дети в России все чаще остаются жить с отцами. У такого явления появилось название "мама выходного дня". Женщины добровольно передают полную опеку бывшим супругам и продолжают участвовать в жизни ребенка дистанционно или встречаются с ним по выходным.

По словам юристов, если раньше детей оставляли с отцами в одном-двух случаях из 100, то теперь таких ситуаций стало пять-шесть. Специалисты связывают эту тенденцию с изменением представлений о родительских ролях и стремлением к равноправию.

По закону права матери и отца равны, а современные сервисы помогают решать многие бытовые вопросы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.