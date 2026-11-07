Более 6 км дорог построят и реконструируют на юго-западе Москвы

Более 6 километров дорог построят и реконструируют на юго-западе Москвы в рамках развития транспортной инфраструктуры. Работы включают строительство путепровода через трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Монтаж его пролетных строений уже завершили.

Новый путепровод соединит Южное Бутово с Бачуринской улицей и Калужским шоссе. Он также улучшит транспортную связь между Южным Бутовом и Коммунаркой. Завершить строительство дорог планируют в следующем году.

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