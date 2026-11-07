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07 ноября, 09:15

Общество

Сурдологический центр имени Свержевского помог более 110 тысячам пациентов за год

Сурдологический центр имени Свержевского помог более 110 тысячам пациентов за год

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Более 110 тысяч пациентов получили помощь в сурдологическом центре Москвы

В Сурдологическом центре имени Свержевского за первый год работы помощь получили более 110 тысяч пациентов, в том числе 10 тысяч детей. Специалисты проводят диагностику нарушений слуха, подбирают и настраивают слуховые аппараты, а также направляют пациентов на операции.

За это время в учреждении выдали 11 тысяч слуховых аппаратов. Центр объединил полный цикл медицинской помощи людям с нарушениями слуха. Здесь работают узкопрофильные специалисты, проводят обследования и врачебные консилиумы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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