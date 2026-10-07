Гендиректор турагентства заявила, что Таиланд остается популярным зимним направлением

Таиланд остается популярным зимним направлением среди туристов. Массового отказа от туров после выявления в стране множества случаев COVID-19 не наблюдается. Об этом заявила генеральный директор турагентства Анастасия Буланова.

При этом, отметила она, путешественники стали чаще оформлять расширенные страховки, в которые входят случаи заболевания коронавирусом.

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