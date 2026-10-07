Собянин поздравил работников промышленности Москвы с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил работников московской промышленности с праздником в мессенджере МАХ. По словам мэра, на промышленных предприятиях столицы трудятся более 760 тысяч специалистов.

Москва развивает высокотехнологичные отрасли, модернизирует действующие производства, создает новые площадки ОЭЗ "Технополис "Москва", расширяет технопарки и открывает инжиниринговые центры.

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