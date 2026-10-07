Собянин поздравил работников промышленности Москвы с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил работников московской промышленности с праздником в мессенджере МАХ. На промышленных предприятиях столицы работают более 760 тысяч специалистов. Они выпускают продукцию от хлебобулочных изделий и детской одежды до медицинской техники и космических аппаратов.

Сейчас высокотехнологичные отрасли формируют почти 40% промышленного выпуска столицы, а к 2030 году показатель планируют довести до 50%.

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