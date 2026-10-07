07 октября, 11:30Мэр Москвы
Собянин поздравил работников промышленности Москвы с профессиональным праздником
Сергей Собянин поздравил работников московской промышленности с праздником в мессенджере МАХ. На промышленных предприятиях столицы работают более 760 тысяч специалистов. Они выпускают продукцию от хлебобулочных изделий и детской одежды до медицинской техники и космических аппаратов.
Сейчас высокотехнологичные отрасли формируют почти 40% промышленного выпуска столицы, а к 2030 году показатель планируют довести до 50%.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.