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07 октября, 07:45

Общество

Кравцов заявил о 100% доступности дошкольного образования в России

Кравцов заявил о 100% доступности дошкольного образования в России

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Дошкольное образование для детей всех возрастов практически на 100% обеспечено в России на начало учебного года. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Министр также рассказал об организованных в помощь мамам продленных и дежурных группах, а также группах выходного дня. Кроме того, есть опыт создания круглосуточных групп для детей родителей, которые работают посменно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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