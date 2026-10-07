Кравцов заявил о 100% доступности дошкольного образования в России

Дошкольное образование для детей всех возрастов практически на 100% обеспечено в России на начало учебного года. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Министр также рассказал об организованных в помощь мамам продленных и дежурных группах, а также группах выходного дня. Кроме того, есть опыт создания круглосуточных групп для детей родителей, которые работают посменно.

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