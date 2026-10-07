Столичная прокуратура возбудила уголовное дело против производителя вакцины "Мультикан-8" – компании "Ветбиохим". По версии следствия, при вводе одной из серий в оборот использовали подложный паспорт качества.

После таких прививок у собак начинались судороги и паралич, а позже в партии обнаружили смертельный вирус Ауески. Владельцам животных компания ранее предлагала компенсации, но взамен требовала удалить негативные публикации и отказаться от претензий.

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