Эксперты туриндустрии рассказали об итогах летнего сезона и главных трендах рынка

7 сентября в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная подведению итогов летнего туристического сезона и основным тенденциям рынка.

Как в 2026 году изменились главные направления внутреннего, въездного и выездного туризма? Какие регионы и форматы отдыха стали наиболее востребованными? Какие новые направления и туристические продукты появились на рынке? Как меняется потребительское поведение российских туристов?

Об этом и многом другом рассказали:

