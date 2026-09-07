07 сентября, 14:15События
Эксперты туриндустрии рассказали об итогах летнего сезона и главных трендах рынка
7 сентября в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная подведению итогов летнего туристического сезона и основным тенденциям рынка.
Как в 2026 году изменились главные направления внутреннего, въездного и выездного туризма? Какие регионы и форматы отдыха стали наиболее востребованными? Какие новые направления и туристические продукты появились на рынке? Как меняется потребительское поведение российских туристов?
Об этом и многом другом рассказали:
- президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский;
- соруководитель комитета РСТ по выездному туризму Владимир Рубцов;
- эксперт Российского союза туриндустрии Владимир Затынайко;
- член комитета РСТ по цифровизации в сфере туризма Максим Безруков;
- соруководитель комитета РСТ по въездному туризму Александр Мусихин.