Новый вокзал Серп и Молот сократил время пересадки между диаметрами и метро до 3 минут

В Москве открылся 90-й городской вокзал Серп и Молот, который вместо старой платформы превратился в современный транспортный узел, объединяющий МЦД-4, МЦД-2, станции метро "Римская" и "Площадь Ильича", а также 10 автобусных и 4 трамвайных маршрута.

Время пересадки между диаметрами и метро сократилось с 15 до 3 минут благодаря новому конкорсу с навигацией, навесам, лифтам и эскалаторам. Вокзал приспособлен для маломобильных пассажиров, оборудован санузлами и кофейней.

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