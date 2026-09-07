Пушкинская набережная в Парке Горького стала полностью пешеходной. Для велосипедов, самокатов и моноколес теперь доступны отдельные дорожки и объездные маршруты.

Как объяснила консультант по вопросам городского и регионального развития Мари Чичагова, изменения связаны с открытием нового многофункционального центра. Из-за этого объекта прогулочная зона сильно сузилась. Чтобы разделить потоки и избежать конфликта скоростей, движение на велосипедах и СИМ по Пушкинской набережной запретили.

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