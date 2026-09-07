Прошедшие праздничные выходные стали финальными для проекта "Лето в Москве"

Праздничные выходные, 5 и 6 сентября, стали финальными для масштабного проекта "Лето в Москве". Горожан и гостей столицы ждали тренировки, концерты, шоу и мастер-классы на любой вкус.

Кулинарные студии научили юных гурманов готовить блюда русской кухни. Фестиваль "Русский богатырь" предложил шоу профессиональных силачей и мастер-классы по армрестлингу. Особой популярностью у москвичей и гостей города пользовалась площадка кинопарка "Москино".

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