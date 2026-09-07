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07 сентября, 08:00

Спорт

"Динамо" одержало победу над "Спартаком" в 7-м туре РПЛ

"Динамо" одержало победу над "Спартаком" в 7-м туре РПЛ

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"Динамо" одержало победу над "Спартаком" в 7-м туре РПЛ. Все начиналось так, как ожидали болельщики красно-белых. Была совершена стремительная атака по левому флангу, который замкнул игрок Данил Пруцев, но очень быстро все изменилось.

Футболист Ярослав Гладышев сам отобрал мяч, сам прокинул вперед и сам ударил за штрафной. Чуть позже в воротах оказался Артур Гомес. Так бело-голубые ворвались в группу лидеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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