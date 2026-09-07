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Новости

07 сентября, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

"Спецреп": фастфуд на дом

"Мослекторий": Павел Пименов – о крепостном праве

Телеканал Москва 24 подвел итоги последнего розыгрыша "Районы, кварталы"

Треть месячной нормы осадков выпадет в Москве за выходные

Более 200 столичных волонтеров выехали в Екатеринбург для участия в молодежном фестивале

"Новости дня": в Москве запустили вакцинацию против гриппа в школах и детских садах

Шторм накроет Москву в 05:00 5 сентября

"Деньги 24": эксперты отметили рост доступности платного образования в Москве

Патриотические программы Москвы обсудили в Клубе героев Советского Союза

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В Москве стартовала сезонная вакцинация против гриппа, прививку уже можно сделать бесплатно во всех столичных поликлиниках. В ближайшее время для удобства горожан начнут работу мобильные пункты вакцинации. Для формирования иммунитета необходимо около 2 недель, поэтому лучше сделать прививку как можно скорее.

"Сегодня московская медицина – это система мирового уровня, в которой передовые цифровые технологии уже стали частью повседневной работы врачей. Мы не просто внедряем отдельные решения на основе ИИ, а выстраиваем комплексную систему – от разработки технологий и применения их в реальной клинической практике до перманентного контроля эффективности. Результаты этой работы получают признание на крупнейших международных площадках. В Женеве Москва представила свой опыт развития цифрового здравоохранения и применения ИИ. Эксперты ООН отметили наградой московскую разработку для раннего выявления сердечно-сосудистых рисков с помощью искусственного интеллекта", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В школах появятся физико-математическая вертикаль для 7–9-х классов, олимпиадная подготовка с 4-го класса. Также для 200 тысяч учеников 5–6-х классов разработан и открыт актуальный курс по искусственному интеллекту.

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