Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В Москве стартовала сезонная вакцинация против гриппа, прививку уже можно сделать бесплатно во всех столичных поликлиниках. В ближайшее время для удобства горожан начнут работу мобильные пункты вакцинации. Для формирования иммунитета необходимо около 2 недель, поэтому лучше сделать прививку как можно скорее.

"Сегодня московская медицина – это система мирового уровня, в которой передовые цифровые технологии уже стали частью повседневной работы врачей. Мы не просто внедряем отдельные решения на основе ИИ, а выстраиваем комплексную систему – от разработки технологий и применения их в реальной клинической практике до перманентного контроля эффективности. Результаты этой работы получают признание на крупнейших международных площадках. В Женеве Москва представила свой опыт развития цифрового здравоохранения и применения ИИ. Эксперты ООН отметили наградой московскую разработку для раннего выявления сердечно-сосудистых рисков с помощью искусственного интеллекта", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В школах появятся физико-математическая вертикаль для 7–9-х классов, олимпиадная подготовка с 4-го класса. Также для 200 тысяч учеников 5–6-х классов разработан и открыт актуальный курс по искусственному интеллекту.