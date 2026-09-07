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07 сентября, 14:30

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Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

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Собянин открыл новые участки набережных Москвы-реки

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Открыты участки Крутицкой и Симоновский набережных от Новоспасского моста до стадиона "Торпедо" имени Стрельцова, сообщил Сергей Собянин. Благодаря этому непрерывная линия прибрежных пространств столицы была продлена еще на 2,2 километра. На новых участках организовали движение автомобильного и наземного городского транспорта.

"Мы запускаем сразу пять конкурсов, чтобы привлечь ведущие архитектурные команды к поиску решений для разных типов городской инфраструктуры. У участников будет возможность предложить полноценные концепции и проработать их на высоком профессиональном уровне. Важно, что лучшие идеи получат дальнейшее развитие и смогут применяться при создании новых объектов в Москве", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Завершен первый этап финального участка МСД вдоль Каспийской улицы – от Севанской улицы до Павелецкого направления МЖД. До конца 2026 года планируется завершить реконструкцию. Транспортная доступность улучшится приблизительно для 700 тысяч человек.

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