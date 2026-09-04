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04 сентября, 09:00

Город

"Новости дня": ретрофестиваль пройдет в Ново-Переделкино ко Дню города

"Новости дня": ретрофестиваль пройдет в Ново-Переделкино ко Дню города

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В районе Ново-Переделкино подготовили ретрофестиваль ко Дню города. Гостей ждут уникальные автомобили и мотоциклы клуба "Ночные волки", живая музыка, творческие мастер-классы и выставка картин "Старая Москва".

Выступят группа "Самоцветы", Аглая Шиловская, Валерия и другие артисты. В парке Северного речного вокзала состоится бесплатный показ фильма "Здесь был Юра" с Константином Хабенским. Программу мероприятий можно посмотреть на mos.ru.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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