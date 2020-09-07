Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В районе станции метро "Сокол" на пересечении Ленинградского и Волоколамского шоссе введут новые выделенные полосы. На дублере Волоколамского шоссе время проезда автобусов и электробусов сократится с 7 до 3,5 минуты. На съезде с Ленинградского на дублер Волоколамского шоссе наземный транспорт будет проезжать участок за 5 вместо 17 минут.

"Безопасность на дорогах – наш основной приоритет в соответствии со Стратегией развития транспорта до 2030 года, которую утвердил Сергей Собянин. В этом году на севере столицы по транспортной схеме ЦОДД в рамках благоустройства реализуем комплексный проект сразу на нескольких улицах Дмитровского района. Здесь оборудуем 35 новых пешеходных переходов, обновим тротуары, добавим дополнительные полосы движения и обустроим круговое движение", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

За этот сезон в Москве скорректировали 25 маршрутов городского транспорта, в том числе открыли 14 направлений в область. Запустили новые маршруты до социально значимых объектов и крупных жилых кварталов.