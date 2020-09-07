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07 сентября, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Сентябрь назвали лучшим временем для покупки зимней резины

Еще два маршрута беспилотных трамваев добавят в Москве

Замсекретаря Совбеза сообщил, что угрозы Киевского режима не повлияют на полеты в России

В Москве завершили первый этап финального участка МСД

Продажи автомобилей в России упали на 6,5% в августе

Более 140 тыс поездок совершили на беспилотных трамваях в Москве

Цифра дня: 188%

Новый участок МСД позволит быстрее возвращаться домой 700 тыс жителям юга Москвы

В РСТ прокомментировали приостановку полетов в Москву авиакомпании Air Tanzania

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В районе станции метро "Сокол" на пересечении Ленинградского и Волоколамского шоссе введут новые выделенные полосы. На дублере Волоколамского шоссе время проезда автобусов и электробусов сократится с 7 до 3,5 минуты. На съезде с Ленинградского на дублер Волоколамского шоссе наземный транспорт будет проезжать участок за 5 вместо 17 минут.

"Безопасность на дорогах – наш основной приоритет в соответствии со Стратегией развития транспорта до 2030 года, которую утвердил Сергей Собянин. В этом году на севере столицы по транспортной схеме ЦОДД в рамках благоустройства реализуем комплексный проект сразу на нескольких улицах Дмитровского района. Здесь оборудуем 35 новых пешеходных переходов, обновим тротуары, добавим дополнительные полосы движения и обустроим круговое движение", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

За этот сезон в Москве скорректировали 25 маршрутов городского транспорта, в том числе открыли 14 направлений в область. Запустили новые маршруты до социально значимых объектов и крупных жилых кварталов.

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