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07 августа, 09:30

Транспорт

В ЦОДД предупредили водителей об интенсивном движении на магистралях вечером 7 августа

В ЦОДД предупредили водителей об интенсивном движении на магистралях вечером 7 августа

Вечерний разъезд в Москве начнется раньше обычного 7 августа

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 августа

В Москве в пятницу, 7 августа, после 16:00 ожидается интенсивное движение на вылетных магистралях в сторону области. Об этом москвичей предупредил ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Андрей Логинов.

Вечерний разъезд в столице начнется раньше обычного. В связи с этим водителям стоит заранее планировать маршрут, закладывать больше времени на дорогу и по возможности выбирать городской транспорт для поездок по городу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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