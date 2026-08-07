В ЦОДД предупредили водителей об интенсивном движении на магистралях вечером 7 августа

В Москве в пятницу, 7 августа, после 16:00 ожидается интенсивное движение на вылетных магистралях в сторону области. Об этом москвичей предупредил ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Андрей Логинов.

Вечерний разъезд в столице начнется раньше обычного. В связи с этим водителям стоит заранее планировать маршрут, закладывать больше времени на дорогу и по возможности выбирать городской транспорт для поездок по городу.

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