Новости регионов: вода у берега Финского залива окрасилась в зеленый цвет

Вода у берега Финского залива окрасилась в зеленый, местами кислотный оттенок. Это связано с тем, что из-за жары началось цветение сине-зеленых водорослей. Реакция кожи на купание в такой воде зависит от чувствительности и других особенностей человека. Однако эксперты рекомендуют не плавать в зеленых водоемах, особенно если от них идет неприятный запах.

Хищников все чаще стали замечать вблизи от Владивостока. Отдыхающий катался на гидроцикле возле острова Русский и увидел в бухте акулу. Он безуспешно попытался отогнать ее, но рыба продолжила плыть к берегу. Из-за нашествия хищников в Приморье закрыли купальный сезон.

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