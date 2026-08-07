07 августа, 07:15Безопасность
Мошенники стали взламывать телефоны россиян с помощью вирусной программы
Мошенники стали взламывать телефоны россиян. Они предлагают пользователям скачать файл, замаскированный под полезное приложение, из стороннего источника.
После установки вирусная программа предлагает загрузить так называемое обновление. Приложение начинает запрашивать доступ к службе специальных возможностей. Получив нужное разрешение, аферист может видеть происходящее на экране, перехватывать пароли и имитировать нажатия.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.