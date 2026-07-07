Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива

Нефтяным компаниям необходимо обеспечить дополнительные поставки топлива. Такое поручение дал вице-премьер РФ Александр Новак для скорейшего удовлетворения спроса в регионах.

Он отметил, что ситуация с нефтепродуктами остается напряженной из-за пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. При этом правительство рассматривает дополнительные меры для насыщения внутреннего рынка топлива.

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