Центр деревянного домостроения появится в будущем кампусе МГСУ в 2027 году. Там создадут современное образовательное пространство.

В образовательно-научном кластере разместят центры фундаментостроения и робототехники, а также научно-исследовательские институты проектирования и сопровождения строительства.

До 2035 года на территории университета планируют возвести более 500 тысяч квадратных метров новых объектов, в том числе технопарк. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.