Москва заняла первое место в рейтинге Минпромторга России

Москва заняла первое место в рейтинге эффективности промышленной политики России, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX. Результаты представил Минпромторг на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Регионы оценивали по почти полусотне критериев, разделенных на шесть блоков.

В столице работают более 4,6 тысячи заводов и производств. По итогам прошлого года рост составил почти 5%, инвестиции в промышленность достигли 480 миллиардов рублей. Основной фокус властей направлен на высокие технологии, к 2030 году половина московской продукции должна быть инновационной.

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