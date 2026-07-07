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07 июля, 07:15

Происшествия

Московским руферам грозит до 20 лет тюрьмы за подъем на Эмпайр-стейт-билдинг

Московским руферам грозит до 20 лет тюрьмы за подъем на Эмпайр-стейт-билдинг

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Московским руферам Ивану Биркусу и Ангелине Николау грозит до 20 лет тюрьмы за подъем на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

На прошлой неделе пара забралась на высоту 443 метра, где молодой человек сделал девушке предложение руки и сердца. За это им предъявили обвинения по трем статьям: угроза жизни, порча имущества и кража со взломом. Каждая из них предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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