Московским руферам грозит до 20 лет тюрьмы за подъем на Эмпайр-стейт-билдинг

Московским руферам Ивану Биркусу и Ангелине Николау грозит до 20 лет тюрьмы за подъем на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

На прошлой неделе пара забралась на высоту 443 метра, где молодой человек сделал девушке предложение руки и сердца. За это им предъявили обвинения по трем статьям: угроза жизни, порча имущества и кража со взломом. Каждая из них предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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