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07 июня, 21:15

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В Москве на фестивале "Красная площадь" представили подборки книг для школьного чтения

В Москве на фестивале "Красная площадь" представили подборки книг для школьного чтения

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На фестивале "Красная площадь" в Москве, который стал главным книжным событием лета, проходили встречи с писателями, поэтами, а также выступления музыкантов и артистов. В рамках программы было отмечено, что совместно с библиотеками и школами формируются рекомендательные списки литературы на лето для разных классов.

По словам представителей городской культуры, такие списки позволяют школьникам и родителям получать заранее подобранные наборы книг с учетом предпочтений. Фестиваль также включал разнообразные культурные мероприятия и презентации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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