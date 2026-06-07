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07 июня, 09:15

Общество

Адвокат назвал способы защиты от спам-звонков и СМС

Адвокат назвал способы защиты от спам-звонков и СМС

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При спам-звонках граждане могут жаловаться в Роскомнадзор, полицию или обращаться в суд, чтобы защитить свои права и получить компенсацию. Об этом рассказал адвокат Павел Агиев.

Специалисты также советуют внимательно читать договоры в фитнес-клубах и медклиниках перед подписанием, особенно разделы об обработке персональных данных. Если в них указана передача данных третьим лицам, от таких условий можно отказаться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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