Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 ноября

На Ленинградском шоссе в районе Солнечногорска произошло серьезное ДТП – грузовик обрушил пешеходный мост. В результате аварии движение оказалось заблокировано. Как отметил очевидец происшествия, КамАЗ ехал с поднятым кузовом.

Столичных автомобилистов попросили быть предельно внимательными, поскольку в эти выходные, 7–8 ноября, на дорогах может образоваться первая гололедица толщиной до 5 миллиметров. В ночь прогнозируют заморозки, усиление ветра, также местами обещают мокрый снег. Суббота, 7 ноября, станет самым холодным днем недели – температура воздуха составит около нуля градусов.

Правила для курьеров, которые представил Минтранс РФ, обеспокоили бизнес. Предприниматели выступили против введения прав для доставщиков. По их словам, это принесет рынку серьезные проблемы.

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