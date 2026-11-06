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Новости

06 ноября, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 ноября

Движение по Ленинградскому шоссе у Солнечногорска перекрыто из-за обрушения моста

Самосвал обрушил пешеходный переход через Ленинградское шоссе в Подмосковье

ДТП с пострадавшими произошло на Ленинградском шоссе

"Московский патруль": в столице задержали женщину, показывавшую ягодицы пассажирам метро

"Московский патруль": в столице задержали бывшего студента, проникнувшего в вуз

"Московский патруль": число коррупционных преступлений снизилось в столице более чем на 2%

"Московский патруль": в столице пресекли попытку сбыта почти 20 кг наркотиков

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 ноября

Мошенники взломали китайские автомобили москвичей

На Ленинградском шоссе в районе Солнечногорска произошло серьезное ДТП – грузовик обрушил пешеходный мост. В результате аварии движение оказалось заблокировано. Как отметил очевидец происшествия, КамАЗ ехал с поднятым кузовом.

Столичных автомобилистов попросили быть предельно внимательными, поскольку в эти выходные, 7–8 ноября, на дорогах может образоваться первая гололедица толщиной до 5 миллиметров. В ночь прогнозируют заморозки, усиление ветра, также местами обещают мокрый снег. Суббота, 7 ноября, станет самым холодным днем недели – температура воздуха составит около нуля градусов.

Правила для курьеров, которые представил Минтранс РФ, обеспокоили бизнес. Предприниматели выступили против введения прав для доставщиков. По их словам, это принесет рынку серьезные проблемы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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