06 ноября, 13:15Экономика
Эксперт предупредил о росте тарифов на доставку из-за поправок Минтранса
Доставка товаров может подорожать из-за новых требований к курьерам, предложенных Минтрансом. Об этом рассказал эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук Андрей Бархота.
По его словам, дополнительные расходы на обучение и подготовку доставщиков могут привести не только к росту тарифов, но и к увеличению времени ожидания заказов. Вместо привычных 20 минут доставка может занимать 40 минут или даже 1 час.
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