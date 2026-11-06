Эксперт предупредил о росте тарифов на доставку из-за поправок Минтранса

Доставка товаров может подорожать из-за новых требований к курьерам, предложенных Минтрансом. Об этом рассказал эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук Андрей Бархота.

По его словам, дополнительные расходы на обучение и подготовку доставщиков могут привести не только к росту тарифов, но и к увеличению времени ожидания заказов. Вместо привычных 20 минут доставка может занимать 40 минут или даже 1 час.

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