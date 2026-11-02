Москва и Бангкок обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества

Развитие высокотехнологичных производств, робототехники и беспилотных технологий стало одной из главных тем Российско-Таиландского инвестиционного форума в Бангкоке. Москва представила тайским партнерам свои разработки в сфере городского управления и транспорта, а также предложила обмениваться опытом в области цифровых технологий.

Отдельное внимание уделили сотрудничеству двух столиц в рамках транспортной инициативы по обмену данными. Деловую программу дополнили культурные и спортивные мероприятия. В Бангкоке выступили артисты Большого театра, а хоккеисты "Красной машины" провели встречи с местными спортсменами.

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