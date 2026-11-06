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Новости

06 ноября, 13:00

Культура

Музей техники Вадима Задорожного отметит 85-ю годовщину парада 1941 года

Музей техники Вадима Задорожного отметит 85-ю годовщину парада 1941 года

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Музей техники Вадима Задорожного отметит 85-ю годовщину легендарного военного парада 1941 года 7 ноября. Почувствовать атмосферу эпохи можно и в парке "Патриот", посетив реконструкцию партизанского лагеря.

За научно-популярными развлечениями 7 и 8 ноября можно отправиться в музей "Атом" на ВДНХ, а зажечь первые новогодние огни – в Московской усадьбе Деда Мороза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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