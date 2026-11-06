06 ноября, 09:00Транспорт
Россиян предупредили о необходимости изучения ПДД Белоруссии при поездке в страну на авто
При поездке в Белоруссию на своей машине необходимо изучить местные правила дорожного движения. Иначе можно повторить историю водителя, который съездил в союзную республику и привез много штрафов.
Как оказалось, в Белоруссии предельный допустимый порог превышения скорости составляет не 20 километров в час, как в России. Камеры фиксируют нарушение, если ехать даже на 10 километров быстрее разрешенного предела.